Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürüyor. FETÖ'nün ankesörlü hattı deşifre edilip, soruşturmaların derinleştirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan binlerce örgüt üyesi tespit edildi. Bu sayede veri havuzu oluşturuldu.

Orduya sızan FETÖ üyelerine talimat veren sivil yöneticilerin kimliklerine ulaşıldı. Sözde örgüt yöneticilerinin bağlantıları tek tek analiz edildi.

Hangi ipuçları göz önünde bulundurularak gözaltı uygulanıyor?

Bir şüphelinin sabit hatlardan aranması, o kişinin gözaltına alınması için yeterli olmuyor, belli başlı kriterler gerekiyor. Peki güvenlik güçleri hangi ipuçlarını göz önünde bulundurarak gözaltı işlemi uyguluyor?

Önce, eleman devşirmekle görevli "doktor" lakaplı sivil yöneticiler tarafından seçilen askeri okuldaki örgüt üyelerinin evsaf kartları incelendi.

Evsaf kartlarında bir askerin özlük bilgileri, görev yerleri, memleketleri gibi bilgiler yer alıyor. Sonrasında, karttaki bu bilgilerle, şüphelinin sabit hattan arandığı yerler eşleştirildi. Sivil yöneticilerin hangi yöntemleri kullandığı da tespit edildi.

Görüşmelerin periyodik olup olmadığı dikkate alındı

Çevrilen numara bazen bir banka şubesi, bazen de 811 kodu ile başlayan bir numara. Güvenlik birimleri, örgüt üyelerinin itirafları ışığında aramalara yönelik incelemeleri geçmişe doğru genişletti. Şüphe çeken görüşmelerin periyodik olup olmadığı dikkate alındı. Zanlıların HTS kayıtları da mercek altına alındı. Sabit hatla irtibatlı GSM numaralarını fiilen kullanıp kullanmadıkları saptandı.

En çok gözaltı İzmir'de

Soruşturmalar kapsamında en çok gözaltı yapılan şehirlerden biri İzmir oldu. Son bir yılda 572 kişi tutuklandı.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz