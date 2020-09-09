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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral'in ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanmış, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
1 Ocak 1969'da İstanbul’da doğan Erdoğan, 2019 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi etmiş, 47’nci Komando Tugay Komutanlığına atanmıştı.
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