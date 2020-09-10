AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" sözlerini hatırlattı. Bunun sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunu olduğunu ifade eden Çelik, "Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur." dedi.

"Türkiye size en uygun cevabı verecektir"

Çelik, "Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir." dedi.

"Oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz"

"Siz Bay Macron, burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın" diyen Çelik, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek, "'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fransa gibi bir devleti başarısız duruma düşüren Macron"

Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşürenin Macron olduğunu vurgulayan Çelik, Macron'un Fransa'yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

"Macron Doğu Akdeniz’de sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor"

Macron'un, Hafter'in toplu mezarlarından sorumlu olduğunu ifade eden Çelik, "Macron şimdi Yunanistan’ı kullanarak Doğu Akdeniz’de sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor. Suriye’de deneyip berbat ettiği oyunu Akdeniz’e taşımaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu saldırganlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

Macron göreve geldiğinden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği her şeyde yanıldığını belirten Çelik, "Dış politika konusunda artık tecrübesizlikle izah edilemeyecek bir başarısızlık içine düştü. Macron, Suriye’de PKK/PYD, Libya’da Hafter, Akdeniz’de Yunanistan’la başarısızlığa koşuyor." dedi.

"Tarihi cevaplarını alacaklar"

Çelik, şöyle devam etti:

"Macron şunu iyi bilsin, Cumhurbaşkanımızla milletimizi ayıran bir ifade baştan çürük bir yaklaşımdır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’dir. “Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı” diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar."

Çelik, "Macron sömürgeciliğe devam ediyor, Cumhurbaşkanımız da mazlum halkların çıkarlarını savunmaya, barışı korumaya ve sömürgecilerin oyunlarını bozmaya devam ediyor. Mesele bundan ibarettir." dedi.