Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Balkan Gençlik Okulu'nun Değerlendirme ve Kapanış Programı, yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleşti.

Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsnü İsmaili, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TBMM Başmüşaviri Dr. Necip Fazıl Kurt, TBMM milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Balkan Gençlik Okulu programı katılımcıları ile çok sayıda davetli katıldı.

"Balkanlar sadece yakın tarihin değil, çok eski çağlara kadar dünya tarihinin kalbi olmuştur"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu tür faaliyetlerin gençler için çok önemli olduğunu belirterek, bölgenin bir bütün olarak sadece yakın tarihin değil, çok eski çağlara kadar dünya tarihinin kalbi olduğunu vurguladı.

Bölgede ne zaman birtakım sıkıntı ve çatışma çıktıysa bütün dünyada sıkıntı ve çatışmanın ortaya çıktığını söyleyen TBMM Başkanı Şentop, Balkanlar’da barışı hakim kılmak için özellikle genç kuşakların birbirini anlayarak barış içerisinde, birbirine saygı duyarak yaşayabilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Şentop, bunu sağlayabilmek için irtibatı, görüşmeyi, tanışmayı, konuşmayı sağlamak, buna öncülük etmek gerektiğini dile getirdi. Kendisinin de Balkanların bir çocuğu olduğunu anlatan Şentop, "Kuzey Makedonya, Gevgeli’den 1926'da Türkiye’ye, Trakya’ya muhaceret eden bir ailenin çocuğuyum. Bir bakıma ben de sizler gibi bir Balkan, Rumeli evladıyım" dedi.

"Ortak bir gelecek kurmak için ortak sorunlara ortak çözümler üretmek gerekiyor"

YTB Başkanı Abdullah Eren ise, Balkan Gençlik Okulu projesinin YTB’nin vizyon projelerinden biri olduğunu kaydederek, projenin ilk kez 2016'da uygulandığını hatırlattı. Projenin 8 Balkan ülkesinde gerçekleştiğini söyleyen Başkan Eren, Türkiye’nin başta Balkanlar olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında kalkınma yardımları yaptığını belirtti.

"2015 OECD rakamlarına göre Türkiye, Balkan coğrafyasına 150 milyon dolara yakın kalkınma yardımı yapmış durumda. Türkiye bu yardımları artırarak devam ettirecek."

Başkan Eren, ortak bir gelecek kurmak için ortak sorunlara ortak çözümler üretmek gerektiğini ifade ederek, Balkan ülkelerindeki gençler arasında zihni sürekliliği, anlam dünyasının paralelliğini sağlamanın önemine dikkat çekti ve Balkan Gençlik Okulu projesi ile hedefin, Balkanlardaki gençlerin birbirlerini daha iyi tanımaları olduğunu belirtti.

Projenin Türkiye ile Balkanların ilişkisinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağının altını çizen Eren, şöyle konuştu:

"Biz bu programı yaparken hiçbir etnik, mezhebi, dini ayrımı gözetmedik. Elimizin ulaştığı tüm genç kardeşlerimize bu desteği götürmeye çalıştık. Birçok aktiviteyi ihtiva eden bu etkinliği inşallah önümüzdeki yıllarda daha verimli bir şekilde gerçekleştiririz."

"YTB dünyanın dört bir yanında yüzlerce gencin önünde yeni ufuklar açılmasını sağlıyor"

Üsküp Büyükelçi Tülin Erkal Kara da YTB’nin, dünyanın dört bir yanında yüzlerce gencin önünde yeni ufuklar açılmasını sağladığını ve onların ülkelerinde faydalı birer birey olarak toplumla bütünleşmelerini mümkün kılan çok değerli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Bu çalışmaların en başında lisans ve lisansüstü mezunlarının Türkiye’den elde ettikleri kazanımları sayesinde ülkelerinin ilerleme ve refahına katkı sağladıkları Türkiye Bursları’nın olduğunu söyleyen Kara, "Kuzey Makedonya’ya özen ve hassasiyetle yaklaşan YTB'nin ileriki dönemlerde başarılı projeleri hayata geçirerek, dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya’nın eğitim seviyesine katkıda bulunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili ise, YTB tarafından desteklenen Balkan Gençlik Okulu projesinin değerlendirme ve kapanış programının Kuzey Makedonya’da düzenlenmesini anlamlı olduğunu kaydederek, proje ile Balkanlarda yaşayan farklı milletlerin birbirini daha iyi anlama ve tanıma fırsatı olacağını anımsattı. İsmaili ayrıca, "Balkan Gençlik Okulu projesinin bu bölgede farklı milletlerin bir arada yaşama kültürünü pekiştireceği, barış, istikrar ve huzurun muhafaza edileceği inancını taşımaktayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber