YSK'nın kuruluşunun 75. yıl dönümü

YSK Başkanı Yener, yayımladığı kutlama mesajında, YSK'nin, 16 Şubat 1950 tarihli ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile oluşturularak ve çeşitli aşamalardan geçerek günümüzdeki yapısına kavuştuğunu, 1961 Anayasası'nın, "Seçimlerin genel yönetim ve denetimi" başlıklı 75. maddesi ile de anayasal bir kurum hüviyetine kavuştuğunu anımsattı.

Kuruluşundan bu yana YSK'nin, yönettiği seçimlerde kendisine tanınan anayasal yetkinin gerekliliği olarak, seçim öncesi ve seçim sonrası idari ve yargısal nitelikteki yetki ve görevlerini yerine getirdiğini belirten Yener, şu ifadeleri kullandı:

"1950 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm seçimlerde yer alan siyasi partilerimiz, sandık kurullarında görev alan kamu görevlileri, siyasi parti temsilcileri, tüm paydaş kurum çalışanları, kolluk kuvvetleri ve sandık başına giderek oy veren vatandaşlarımızın katkısıyla 75 yıldır demokrasi şöleni devam etmektedir."

YSK birçok uluslararası ödüle layık görüldü

Ahmet Yener, YSK'nin seçim yönetimi ve seçimlere katılım oranları ile birçok uluslararası ödüle layık görüldüğünü belirterek, mesajında şunları kaydetti:

"Kurul, en son 24 Ekim 2024 tarihinde Kolombiya'nın başkenti Bogoto'da düzenlenen A-WEB 6'ncı Genel Kurulu'nda gerçekleşen ödül töreninde, 'Seçimlerde En İyi Uygulamalar ve Şeffaflık Ödülü'ne layık görüldü. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son seçimleriyle ikinci yüzyılının ilk seçimlerini gerçekleştiren Kurulun bir parçası olmanın gururu ile şahsım ve Kurulumuz adına kuruluşunun 75'inci yılında, süreç içerisinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Halen hayatta olan tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık ve başarılar diliyorum. Vefat etmiş olanlara ise Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum."