Gündem
TRT Haber 24.09.2025 12:36

YSK'dan "CHP İstanbul İl Kongresi yapılabilir" kararı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar vermiştir." dedi.

YSK'dan "CHP İstanbul İl Kongresi yapılabilir" kararı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer almıştı;

"6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

Mahkemeden CHP İl Kongresi'ni durdurma kararı
Mahkemeden CHP İl Kongresi'ni durdurma kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahkemenin bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, başlamış olan CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verildiğini bildirdi.

Yener, açıklamasında şunları kaydetti;

Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine, Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.

Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda, daha önce 2025'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi, başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz, yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir. 

