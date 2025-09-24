Ömer Çelik: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yabancı bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir söz söylediğinde bunun ilk alıcısının bazı muhalefet partisi siyasetçileri olduğunu belirtti.

Bu siyasetçilerin, yabancıların Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz sözlerini yaymak için "siyasi uydu" gibi hareket ettiklerini ifade eden Çelik, bu durumu "sağlıksız" ve "siyasi olarak son derece sakıncalı" olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanımızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar “siyasi misyoner” gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar. Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanımıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için “siyasi uydu” gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum.

Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir. Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir.