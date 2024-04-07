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TRT Haber 07.04.2024 13:42

YSK, seçim sonuçlarına yapılan itirazları karara bağladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nda itirazlar değerlendiriliyor. Seçim sonuçlarına yönelik itirazları görüşmek üzere toplanan YSK, partilerin itirazlarını karara bağladı.

YSK, seçim sonuçlarına yapılan itirazları karara bağladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçelerdeki seçimlerle ilgili yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

Yapılan değerlendirmeler kapsamında verilen kararlar şu şekilde:

CHP'nin Adıyaman'ın Besni ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin iptali talebi reddedildi.

MHP'nin Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki belediye başkanı seçiminde oyların yeniden sayımı için yaptığı talep reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin iptali istemi reddedildi.

AK Parti'nin Siirt'te seçimlerin yenilenmesi talebi reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin ya da mazbatanın iptali istemi reddedildi.

DEM Parti'nin Mardin İl Seçim Kurulu'nun Dargeçit'te oyların yeniden sayılmasına yönelik kararına itiraz etti. Karara göre, oylar yeniden sayılmayacak.

CHP'nin Kocaeli Körfez ilçesi belediyesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebi reddedildi.

CHP'nin İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde oyların yeniden sayım talebi reddedildi.

DEM Parti'nin Bitlis için yeniden sayım talebi reddedildi.

CHP'nin Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde yeniden sayım isteği reddedildi.

AK Parti, Ordu'da ilçe seçim kurulunun aldığı Gölköy, Kumru ve Gülyalı ilçelerinde sandıkların yeniden sayılması kararına itiraz etti. Karara göre oylar yeniden sayılmayacak.

İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye’de ise oylar yeniden sayılacak.

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