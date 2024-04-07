Az Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.04.2024 12:01

Meclis'te bayram temizliği

Ramazan Bayramı sonrası mesaiye başlayacak TBMM'de profesyonel ekipler tarafından detaylı temizlik çalışması yapıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, Ramazan Bayramı sonrası yoğun gündemle mesaiye başlayacak.

TBMM'de Ramazan Bayramı öncesinde hummalı temizlik çalışması yapılarak Meclis'in tüm alanları milletvekillerinin kullanımına hazır hale getirildi.

Genel Kurul salonundaki sıralar ve sandalyeler ile kürsü ve Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüm detaylı şekilde temizlenirken zeminler dezenfekte edildi.

Meclis'te bayram temizliği

Dağcılık eğitimi almış ekipler çalıştı

Tören salonu ve şeref holü başta olmak üzere Meclis'in çeşitli noktalarındaki oturma alanları, merdiven tırabzanları, kapı ve pencereler hijyenik hale getirildi.

İş sağlığı ve güvenliği kuralları kapsamında Meclis yerleşkesinde bulunan binaların camları ve yüksek bölümler, dağcılık eğitimi almış profesyonel ekipler tarafından silinerek temizlendi. Önceki yıllarda vinç yardımıyla yapılan temizlik bu kez dağcılık sertifikalı ekiplerce halatla çıkılarak gerçekleştirildi.

Meclis'te bayram temizliği

Meclis Ana Bina'da çalışmaların tamamlanmasının ardından milletvekillerinin odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler binasında da temizlik yapıldı.

Meclis'te bayram sonrası mesai yoğun

TBMM'nin gündeminde bayram sonrasında yoğun çalışma takvimi yer alacak. Enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifi TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecek.

Yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda partiler arası görüşme trafiğinin başlaması, kripto varlıklara ilişkin yasa teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

ETİKETLER
Ramazan Bayramı TBMM
Sıradaki Haber
Türkiye'nin Gazze'ye yardımları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Rize'de tarihi cami yeniden ibadete açıldı
13:20
Horma Kanyonu yeniden ziyarete açıldı
13:10
Ege için fırtına uyarısı
13:07
BM: Gazze’deki durum tek kelimeyle felaket
13:08
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 33 bin 175'e yükseldi
12:38
Tırdan sızan yakıt yolu buz pistine çevirdi: 20 kilometrede 10 kaza
Türk baklavasının şekeri düştü
Türk baklavasının şekeri düştü
FOTO FOKUS
Bursa'da başıboş köpek dehşeti kamerada
Bursa'da başıboş köpek dehşeti kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ