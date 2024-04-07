Gara ve Metina'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam!" notuyla paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek."