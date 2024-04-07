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Gündem
TRT Haber 07.04.2024 10:44

Gara ve Metina'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.

Gara ve Metina'ya hava harekatı: 6 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam!" notuyla paylaştı. 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek."

 

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Irak Irakın Kuzeyi PKK/YPG Terörle Mücadele
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