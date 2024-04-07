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Gündem
TRT Haber 07.04.2024 09:35

Bakanlıktan restoranların servis ücretlerine denetleme

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerin servis ücretlerini denetledi. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilen işletmeye 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan restoranların servis ücretlerine denetleme

Ticaret Bakanlığı restoran ve kafelerde denetimlerine hız verdi. İşletmelerin servis ücretleri mercek altına alındı.

Fiyat listelerinin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması şartı getirilmişti.

Söz konusu uygulama, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerken, gıda işletmelerinin bu düzenlemeye uyumu da Bakanlık tarafından yakın takibe alındı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce bir kafe zincirine ait işyerinde denetim yapıldı. 

Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.

Fiyat listesi olmayan işletmeye ceza

Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler devam edecek.

Tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacak. 

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Denetim Ticaret Bakanlığı
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