Açık 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.04.2024 00:33

Türkiye'den Kazakistan’da meydana gelen sel felaketi için geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen sel felaketine ilişkin geçmiş olsun mesajını paylaşırken, "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den Kazakistan’da meydana gelen sel felaketi için geçmiş olsun mesajı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan’ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak vatandaşının tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Kazakistan halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerinin sunulduğu açıklamada, "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verildi.

Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen su taşkınları sürerken, taşkınlardan etkilenen birçok bölgeden yaklaşık 19 bin kişi tahliye edilmişti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Kazakistan
Sıradaki Haber
DMM'den İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:50
Tır kazaya müdahale eden ekibin aracına çarptı: 3'ü trafik polisi 4 yaralı
00:53
Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
00:33
DMM'den İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama
00:30
4 ilçede seçimler yenilenecek
00:01
Türk Kızılay, Gazze için insani yardım gemisi gönderecek
01:22
Tel Aviv'de on binlerce İsrailli Netanyahu'nun istifası için sokaklara indi
Hollanda’da 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi
Hollanda’da 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi
FOTO FOKUS
Tel Aviv'de on binlerce İsrailli Netanyahu'nun istifası için sokaklara indi
Tel Aviv'de on binlerce İsrailli Netanyahu'nun istifası için sokaklara indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ