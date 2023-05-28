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TRT Haber 28.05.2023 18:45

YSK Başkanı Yener: Oyların yüzde 54,60'ı sayılmış vaziyettedir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda kullanılan oyların yüzde 54,60'ının sayıldığını, veri girişinin sürdüğünü söyledi.

YSK Başkanı Yener: Oyların yüzde 54,60'ı sayılmış vaziyettedir

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "An itibarıyla 26 milyon 781 bin 551 oy sayılmış olup, geçerli oy 26 milyon 412 bin 590, geçersiz oy ise 368 bin 961'dir. Şu anda oyların yüzde 54,60'ı sayılmış vaziyettedir. Veri girişimiz devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

Veri girişlerinin siyasi partilerle anlık paylaşıldığını ifade eden Yener, "Şu an itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,47, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,53 oy oranına sahiptir" dedi.

 

 

Veri akışlarının YSK'de siyasi parti temsilcileri tarafından da takip edildiğini vurgulayan Yener, "Geçici sonuçlar açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonucu beklemesini rica ederiz. Veri akışında problem yoktur, siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır" dedi.

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