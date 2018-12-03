YPG/PKK'ya kasımda ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın kasım ayında da ağır darbe vurdu.

170 terörist etkisiz hale getirildi

1-30 Kasım tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi şehit oldu. Saldırılarda yaralanan 6 güvenlik görevlisi ile 3 vatandaş tedavi altına alındı.

Kasım ayında, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 170 terörist etkisizleştirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik kasımda birçok ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP'li eski milletvekili ile belediye başkanlarının da bulunduğu 590 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 165'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla örgüte hem eleman hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1 Ekim'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu belirlendi.

Şırnak'ta 3 Kasım'da etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde olan PKK'nın sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çeli" kod adlı Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi.

"Gri kategori"de yer alan ve 300 bin lira ödülle aranan örgütün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı PKK'lı Ali Akbaş'ın 27 Kasım'da Muş'ta etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Aynı operasyonda etkisizleştirilen diğer teröristin ise 2015'te jandarma komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Muhammed Kaya olduğu anlaşıldı.

Operasyonlar hız kesmiyor

Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha ediyor.

Yazın teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, kasımda sona eren sonbahar boyunca da operasyonlarını kararlılıkla yürüttü.

Kasım ayındaki terör saldırılarından bazıları

- Şırnak'ta 11 Kasım'da PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 13 Kasım'da PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan işçilere yönelik saldırısında 3 kişi yaralandı.

- Iğdır'da 26 Kasım’da teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda bir asker yaralandı.

- Batman'da 27 Kasım’da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.

Kaynak: AA