Görme engelli ortaokul öğrencileri koro kurdu

Parmaklarını piyanonun tuşlarında adeta dans ettiren Elif de korodaki öğrencilerden biri. Piyanonun her bir tuşu Elif’in gözü kulağı. Gözü, çünkü Elif’in gözleri görmüyor. Ancak onun bu engeli duyduğu her bir notayı ayırt etmesine engel olmuyor.

“Çalarken onu hissetmek gerekiyor” diyen Elif, bunu yaşayarak dinlemenin ve çalmanın çok eğlenceli olduğunu söyledi.

Müziği hayat tarzı olarak benimseyen 13 yaşındaki Übeyit’in engeli de sanatla buluşmasına mani değil. Müziğe küçük yaşta başladığını belirten Übeyit, bir daha bırakamadığını ifade etti.

Engellilerin yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını dile getiren Übeyit, “Biz önümüzdeki engelleri de aşarız müziklerle, eğlencelerle.” dedi.

Öğrenciler şimdi yeteneklerini, sanatçı olabilecek seviyeye taşımayı hedefliyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Mehmet Yılmaz