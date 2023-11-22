Yollar akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergi Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

2002 yılı öncesinde ayakta durmaya çalışan ülkemizde günün ihtiyaçlarını karşılayacak ulaşım yapıları yokken gelecek planlaması da maalesef yeterli değildi. Bugün ise uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş ve birbiri ile entegrasyonu gözetilerek planlanmış ulaşım yatırımları ile yüz yıllık işi 21 yıla sığdırarak ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdık.

"Türkiye üç büyük kıtanın kalbi konumundadır"

Çünkü, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağladığı gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey güney koridorlarının da merkezinde bulunan ülkemiz; küresel ticaret için önemli bir kesişme noktasındadır. Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç büyük kıtanın kalbi konumundadır. Bu nedenle ülkemizi; havayollarından-denizyollarına, karayolundan-demiryollarına çok modlu taşımacılık altyapısı sunan uluslararası bir lojistik merkeze dönüştürüyoruz.

Ülkelerin lojistik performanslarını etkileyen en önemli kriterlerden birisi ulaştırma altyapısının gelişmişliğidir. Lojistik ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesinin en önemli bileşeni ise ulaştırma türleri arasındaki dengeli dağılımdır. Karayolu taşımacılığı da; aktarmasız, güvenli, esnek, hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmez ulaşım modu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yük ve yolcu taşımacılığında aktarmasız ulaşım imkanı vermesi, güzergah seçiminde esneklik sağlaması, parça yüklerin daha kolay ve belli mesafelere kadar daha hızlı taşınabilmesi gibi ana faydaları ile ön plana çıkan karayolları ve karayolu taşımacılığı gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcak damarı olarak hayati bir fonksiyon üstlenmektedir. İşte bunun bilinciyle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen son 21 yıl içerisinde Karayollarına çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik.

"Bölünmüş yol ağımızı toplamda 29 bin 283 km’ye ulaştırdık"

Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. 2002 yılında 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, 23 bin 182 km yeni yol yaparak bölünmüş yol ağımızı toplamda 29 bin 283 km’ye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla 77 ilimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. Bölünmüş yollar ülkemizin yol ağının yüzde 43’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet vermektedir. Yine bölünmüş yol yatırımlarımızla trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük. 100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81’lik bir azalma sağladık.

Seyahat konforunu arttırdık, süresini kısalttık ve yollarımızdaki ortalama hızı 40 km‘den 88 km'ye çıkardık. Köprü yapım çalışmaları kapsamında; 2002 yılında 311 km olan toplam köprü uzunluğunu, yüzde 146 artış ile 765 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında 675 km uzunluğunda 405 adet tünel inşa ederek 2003 öncesi 50 km olan tünel uzunluğumuzu 725 kilometreye yükselttik.

"Artık elektrikli akıllı araçları kullanmaya başladık"

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, toplumun ulaşım anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Artık elektrikli akıllı araçları kullanmaya başladık. 2035'te her iki araçtan birinin elektrikli olacağını ve internet erişim bağlantılı araçların oranının yüzde 68 olacağını öngörüyoruz. Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevreye duyarlılığı yerleştiriyoruz.

Tüm ulaşım modlarında seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini arttırmak, mevcut yol kapasitelerini etkin kullanmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Elbette karayolu altyapımızı inşa ederken de teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate alıyoruz.

"Otonom sürüş sistemleri için alt yapımızı hazır hale getirmeye devam ediyoruz"

Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak, hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz. Araçların birbirleri ve çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen mevzuatları oluşturmaya ve altyapımızı hazır hale getirmeye devam ediyoruz. Meteorolojik bilgi istasyonları, kameralar ve olay algılama uygulamalarımız sayesinde hava olayları, çevre şartları ve olası kazalar gibi değişkenlerin etkenlerini anında tespit ediyoruz. Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücülerimizi yol durumlarına dair anlık bilgilendirebiliyoruz. Özellikle yollarımızı ulaşımda aklın yolu dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam edeceğiz ve bunun için internet alt yapısı çok önemli.

Bu kapsamda da yollarımızda beş aşamada fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesis etmeyi hedefledik. Birinci aşamada 520, ikinci aşamada 1452 ve şu an yapımı devam eden 1400 kilometrelik üçüncü aşama kapsamında da 310 kilometre olmak üzere toplam 2.282 kilometre fiber optik kablo inşasını tamamladık. Şimdi sırada 1573 kilometre uzunluğundaki 4. aşama ve 1686 kilometre uzunluğundaki 5. aşamalar var. Onları da tamamladığımızda kara yollarında inşasını bitirdiğimiz 2.282 kilometre fiber optik kablo uzunluğunu 6.631 kilometreye yükselteceğiz. Elbette nihai hedefimizde tüm yol ağımıza haberleşme alt yapısı tesis ederek akıllı ulaşım sistemlerini uygulamaya hazır hale getirmektir.

"Ülkemizi; uluslararası bir merkez hâline getiriyoruz"

Uzak Doğu’dan Avrupa’ya uzanan Orta Koridorun kilit noktasında olan ülkemizi; uluslararası bir merkez hâline getiriyoruz. Şu anda ülkemizin dünyaya entegre olduğu uluslararası karayolları koridorlarının ülkemizden geçen kısmı günümüzde yaklaşık 13 bin km’dir. Buna yenilerini ekliyoruz. Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak’a gelecek yüklerin FAV Limanı’ndan başlayarak demiryolu ve karayolu bağlantısı ile Avrupa’ya ulaştıracak Kalkınma Yolu Projesi hem ülkemiz hem de Irak Hükümeti yatırımlarıyla devam ediyor.

"2028 yılına kadar 1009 kilometre daha yeni otoyol yapmayı hedefliyoruz"

Kalkınma Yolu’nun ülkemizdeki karayolu ağı geçişi 1.912 km olacak. Bu kapsamda Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 km’lik yeni otoyol yatırımımızı da planladık. Bu tür uluslararası koridorlar için artan transit taşımacılıkla birlikte fiziki ve geometrik standartların ve trafik güvenliği seviyesinin yükseltilmesi adına, yatırımlarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, “ Yol Medeniyettir” diyerek bizlere açtığı müreffeh yolda ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük karayolu projeleri hayata geçiriyoruz. 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda 2028 yılında bölünmüş yol ağımızı 31 bin 250 kilometreye çıkarmayı hedefliyor, 2053 hedeflerimiz kapsamında ise 38 bin 60 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Otoyollarımız özelinde de 2028 yılına kadar 1009 kilometre daha yeni otoyol yapmayı hedefliyoruz.

Bu yeni yapacağımız otoyollarımızdan; Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesi ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktaracağız. Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılamak ve bölgedeki tarım sektörüne de hizmet edecek Antalya-Alanya Otoyolumuzun ihalesini de gerçekleştireceğiz.İstanbul’dan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile başlayıp Sakarya/Akyazı’ya kadar ulaştırdığımız yüksek standartlı otoyol altyapımızı başkentimize kadar ulaştıracak Orta Anadolu Otoyolu Projesini de planlıyoruz. Denizli-Burdur-Antalya ve Çanakkale-Balıkesir Otoyollarımızı da hayata geçireceğiz.