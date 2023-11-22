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Gündem
TRT Haber 22.11.2023 10:25

Bakan Göktaş: Kısa süre içinde yeni engelli atamalarını yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktüş, "Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaşmak isterim" dedi.

Bakan Göktaş: Kısa süre içinde yeni engelli atamalarını yapacağız
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktüş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde sunum yaptı.

Bakan Göktaş, sunumunda şunları kaydetti;

Koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısını 2023 yılı itibarıyla 9 bin 535’e
çıkardık. “Evlat Edinme” hizmetiyle bu yıl 494 çocuk sıcak bir yuvaya kavuştu. Böylece 19 bin 441 çocuğun aile şefkatiyle büyümelerini sağladık.

Ülkemizde sayısı 352 bini bulan öksüz ve yetim çocuğa sosyal hizmetlerimizi ve yardımlarımızı  ulaştırıyoruz. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaşmak isterim.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi birkaç gün içinde yayımlanacak"

112’si Bakanlığımıza bağlı olmak üzere 149 kadın konukevinde 3 bin 650 kadına yardım eli uzatıyoruz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ile 2024 yılı faaliyet planımızı bu hafta sonu kamuoyuyla paylaşacağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi birkaç gün içinde yayımlanacak.

Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82’si çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızdan oluşuyor 

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