9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Vatandaşlar, tatillerini geçirmek için birçok bölgeye yola çıktı.

Uzun yollarda, sürücülerin gözü açık zihni kapalı şekilde uyuması ise bu dönemde yaşanan trafik kazalarının en önemli nedeni olarak görülüyor.

Sürücüler, gözü açık ve dikkatle yola baktıkları halde uyudukları için bu durumun farkında olmuyor. Daha da önemlisi yanında oturan ve onu kontrol etme görevini üstlenen kişi de sürücünün uyuduğunu anlayamıyor ve kaza meydana geliyor.

"Yol hipnozu" diye adlandırılan bu durumu önlemek için ne yapılması gerektiğini, İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mehmet Fatih Ayrancı TRT Haber'de anlattı.

-Aynı hızda geçen yol çizgileri

-Sileceklerin uzun süre çalışması

-Müziğin ritmi



Her biri yol hipnozuna davetiye çıkararak kazalara neden oluyor. Sürücülerin yol hipnozuna karşı dikkat etmesi gerekenleri, İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mehmet Fatih Ayrancı @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/H8M82UT0dz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 18, 2021

Mehmet Fatih Ayrancı, yol hipnozunun sürücüler seyir esnasındayken gözlerinin açık zihinlerinin kapalı olduğunda başa geldiğini söyledi.

Yol hipnozunun genelde gece yolculuklarında görüldüğünü belirten Ayrancı, buna en önemli sebep olarak da yorgunluk ve uyumadan yola çıkmanın altını çizdi.

"En az 5 saat uykudan sonra yola çıkılmalı"

Mehmet Fatih Ayrancı, özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin yol hipnozuna maruz kalmaması için şu tavsiyeleri verdi:

"Yorgun olmadan ve en az 5 saat uykudan sonra yola çıkılmalı. Aracın iç sıcaklığı kontrol edilmeli, sürücünün sürekli sıvı tüketmesi, aynı ritimde müzik dinlememesi, aracın içinin sürekli havalandırılmasını önemle tavsiye ediyoruz."

"Yolda aynı yere odaklanmayın"

Ayrancı, sürücünün hipnoz olmaması için ayrıca, “Seyir halinde giderken sürekli aynı yere odaklanmamasını; trafik levhalarını, yol kenarlarındaki ağaçları takip etmesini önemle tavsiye ediyoruz” dedi.

"Sürücüyle sohbet edilmeli"

Peki, araçta bulunanlar sürücünün yol hipnozuna girmemesi için ne yapmalı?

Mehmet Fatih Ayrancı, varsa araçtaki diğer yolcuların, dikkatini dağıtmadan sürücüyle sohbet etmesini, sürekli konuları değiştirmesini, araç içini havalandırmasını önerdiklerini de sözlerine ekledi.