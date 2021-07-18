Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin
Türkiye'nin ilk milli ve özgün İHA ve SİHA'larını yapan Baykar, "20 Temmuz'u bekleyin" mesajlı bir paylaşım yaptı.
Dünyada büyük yankı uyandıran Türk Siha'larının yapan Baykar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Bayram hediyesi yükleniyor!— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 17, 2021
20 Temmuz'u bekleyin... pic.twitter.com/JVpJeACHGA
Baykar Savunma, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin..."
"Menzile varmak mı yola çıkmak mı?"
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Baykar'ın paylaşımına alıntılayarak mesaj verdi.
Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim..." ifadelerini kullandı.
Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 17, 2021
Menzile varmak mı yola çıkmak mı?
Yeni bir yola,
Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim...#MilliTeknolojiHamlesi https://t.co/63ZSo0mUaV
Dünya basınında gündemde
Türkiye’nin yerli ve milli SİHA’larıyla ilgili uzun zamandır uluslararası basında haberler yapılıyor.
Geçtiğimiz günlerde Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" demişti.
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