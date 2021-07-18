Dünyada büyük yankı uyandıran Türk Siha'larının yapan Baykar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Baykar Savunma, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin..."

"Menzile varmak mı yola çıkmak mı?"

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Baykar'ın paylaşımına alıntılayarak mesaj verdi.

Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim..." ifadelerini kullandı.

Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar...



Menzile varmak mı yola çıkmak mı?



Yeni bir yola,

Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim...#MilliTeknolojiHamlesi https://t.co/63ZSo0mUaV — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 17, 2021

Dünya basınında gündemde

Türkiye’nin yerli ve milli SİHA’larıyla ilgili uzun zamandır uluslararası basında haberler yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" demişti.