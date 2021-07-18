İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde dün 81 ilde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Buna göre, çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet ve diğer araçların yakalanmasına yönelik 7 bin 515 ekip ve 21 bin 177 personelin katılımıyla 4 bin 394 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.

191 şahıs yakalandı

163 bin 416 araç ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada 121 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalandı. 1863 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 9 bin 526 araç ve motosiklete idari işlem uygulandı.

1064 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan 191 şahıs yakalandı.

21 şahıs gözaltına alındığı uygulamada ayrıca tabanca, kesici/delici alet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.