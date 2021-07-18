"Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında çözüm kalmamıştır, artık federasyon mederasyon yok." Yarım yüzyıllık çözüm formüllerinin çöktüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya bu sözlerle ilan etti.

Ada'da federasyon temelinde yürütülen çalışmalardan yıllardır hiçbir sonuç çıkmadı. 3 yıl önce İsviçre'nin Crans Montana kentinde yakalanan tarihi fırsat da Rum tarafının engeline takıldı. Kıbrıs Türk tarafı çözüm için artık yeni bir fikir ortaya koydu.

Kıbrıs Türk tarafı üç yılın ardından yeniden bir araya gelen gayrı resmi 5 artı 1 Cenevre konferansında işte o yeni fikirleri masaya koydu. Yan yana yaşayan egemen iki devlet temelinde bir çözüm önerisini masaya getirdi.

BM sadece zemin yokladı

Crans Montana'nın ardından geçen 3 yılda Birleşmiş Milletler, zemin yoklamanın ötesine geçemedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara yeni fikirlerle gelmelerini tavsiyesi de aslında mevcut parametrelerin işlemediğinin itirafı gibiydi.

-Emekli Büyükelçi Ertuğ: Eşit olmayan zeminden eşit sonuç çıkmaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminde müzakerecilik yapan emekli büyükelçi Osman Ertuğ, yarım yüzyıllık uğraşa rağmen bir çözüm bulunamamasının, müzakere zemininin doğru inşa edilmemesinden kaynaklandığını söylüyor:

“Eşit olmayan bir zeminden eşit bir sonuç çıkmaz. Dolayısıyla hakkımız olan bu eşitliği sağlasın dünya ona göre biz de bunun üzerine egemen eşitlik temelinde bir uzlaşı sağlayalım.

Eğer gerçekten iki tarafın bir şekilde kendileri arasında işbirliği yaratacak bir zemin oluşturmak istiyorsanız, bunun başlangıç noktası egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve iki devlet temeli olmalıdır.”

Kıbrıs Türkü zaten hakkı olanın kabul edilmesini istiyor

Ada'da çözümsüzlüğün asıl sorumlusu olan Rum-Yunan ikilisi ise Türk tarafının yeni önerisi karşısında paniğe kapıldı.

Her zaman olduğu gibi Avrupa Birliği'ni arkasına alarak Kıbrıs Türkünü ve onun iradesini yok saymaya çalıştı. Ama Kıbrıs Türkü kararlı.

Türk tarafı bundan sonraki süreçte temelin "eşitlik" olması gerektiğini vurguluyor.

İki devletli çözüm önerisi

Ada'da şimdi yeni bir süreç, yeni bir formül ve yeni parametreler var. Yani yan yana yaşayan egemen, eşit, iki devlet temelindeki çözüm önerisi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, zaten hakkı olanın artık uluslararası toplum tarafından da kabul edilmesini istiyor.