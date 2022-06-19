Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda dün yapılan Temel Yeterlilik Sınavı'nın (TYT) ardından bugün Alan Yeterlilik Testi gerçekleşiyor.

2 milyon 58 bin aday, 4 yıllık üniversite programlarını tercih edebilmek için ter döküyor.

Alan Yeterlilik Testleri'nde adaylara 160 soru için 180 dakika süre verilecek.

Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

Baraj puanı kalktı

Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı.

2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyenler, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

2022'den sonra bu uygulama geçerli olmayacak.

Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuluyor.