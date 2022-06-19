Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 04:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan milli sporculara tebrik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Para Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum" sözlerini kullandı.
Oktay, paylaşımında, madalya kazanan milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu'nun fotoğraflarına da yer verdi.
Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan millî sporcularımızı gönülden kutluyorum. pic.twitter.com/Tqn4LakUvn— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 18, 2022
Etiketler: Fuat Oktay Milli Sporcular
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