Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 22:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyor, büyük emek ve gayretle ülkemizi temsil eden millîlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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