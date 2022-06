Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Konsey Başkanı Sefik Dzaferovic tarafından kabul edildi, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Lideri Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmelerine ilişkin, "Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic ile ikili ilişkilerimizi, Bosna Hersek'teki ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldık. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic ile görüştük.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve istikrarına desteğimiz sürecek. Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi ve SDA Partisi lideri kardeşim Bakir İzetbegoviç'le Saraybosna’da bir araya geldik." paylaşımı yaptı.

#BosnaHersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi ve SDA Partisi lideri kardeşim Bakir İzetbegoviç'le Saraybosna’da biraraya geldik.



Met in Sarajevo w/my brother Bakir Izetbegovic, Bosniak Member of the Collegium of House of Peoples of #BiH & leader of SDA Party. ???????????????? pic.twitter.com/zJvce0Cc4j