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Dünya
AA 05.05.2024 19:31

İsrail Gazze'de bir eve hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 6 ağır yaralı

İsrail ordusunun Gazze'de bir evi hedef aldığı hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6'sı ağır yaralandı.

İsrail Gazze'de bir eve hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 6 ağır yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Gazze'deki Ehli Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre saldırıda hedef alınan ev ile çevre yapılarda büyük çaplı yıkım meydana geldi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.

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