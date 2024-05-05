Az Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.05.2024 20:28

ABD Gazze'ye havadan yardım bıraktı

ABD, soykırımla yargılanan İsrail'in yaklaşık 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardım kamyonlarının girişini engellediği Gazze'ye, havadan yaklaşık 25 bin öğünlük yardım bıraktı.

ABD Gazze'ye havadan yardım bıraktı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X'teki hesabından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.00 civarı yaklaşık 25 bin öğünlük hazır yiyecek paketlerinin Gazze'nin kuzeyine havadan bırakıldığı belirtildi.

2 Adet C-130 tipi askeri uçakla gerçekleştirilen insani yardımların atılması sırasında 7 paletin denize düştüğü, yardım malzemelerinin bırakılması nedeniyle herhangi bir sivilin veya yapının zarar görmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, CENCTOM tarafından bugüne kadar Gazze'ye havadan yaklaşık 1170 ton insanı yardım bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonucunda, çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 35 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'de, aylardır, karadan insani yardım kamyonlarının girişini de engellemeye devam ediyor.

Açık kaynaklara göre, İsrail saldırıları nedeniyle halihazırda 1,2 milyonu Refah kentinde mülteci şeklinde olmak üzere, Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon civarında Filistinli yaşıyor.

ETİKETLER
Gazze ABD Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'de bir eve hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 6 ağır yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:11
İsrail Gazzelilerin sığındığı okulun yakınına saldırdı
20:31
İngiliz aktör Bernard Hill hayatını kaybetti
19:33
İsrail Gazze'de bir eve hava saldırısı düzenledi: 2 ölü, 6 ağır yaralı
20:25
Bitlis'te "Teknofest Proje Yarışması" düzenlendi
20:26
Bakan Bak, İtalyan mevkidaşı Abodi ile Antalya'da ziyaretlerde bulundu
20:35
Bakan Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu
FOTO FOKUS
İsrail'den Al Jazeera ekibinin bulunduğu otele baskın
İsrail'den Al Jazeera ekibinin bulunduğu otele baskın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ