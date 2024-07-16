YKS istatistikleri açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistikleri hakkında bilgi verdi.

TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan, 2 milyon 819 bin 362'si sınava katıldı, 301 bin 508 aday sınava girmedi.

Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496 aday sınava katıldı, 243 bin 203 aday ise sınava girmedi.

Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan da 171 bin 90'ının sınava katıldı, 62 bin 294 adayın sınava girmedi.

Kadın adayların katılım oranı daha fazla

Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek.

TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,38'inin, kadın adayların yüzde 92,16'sının; AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 84,84'ünün, kadın adayların yüzde 90,64'ünün ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,69'unun, kadın adayların ise yüzde 78,19'unun oturumlara katıldı.

YKS soru dağılımları

Birinci oturumdaki TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu, adaylara 165 dakika süre verildi.

İkinci oturumdaki AYT'de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru sorulduğunu, adaylara 180 dakika süre verildi.

Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan YDT'de ise her bir dil testi için adaylara 80 soru soruldu, 120 dakika süre verildi.

YKS'de üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen soru yok.

YKS testlerinin ortalamaları

TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları Türkçe (40 soru) testinde 21,427, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,001, temel matematik (40 soru) testinde 7,955 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,478.

AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 5,547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,247, kimya (13 soru) alt testinde 1,457 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,324.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,935, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,484, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,103.

AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 2,076, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,416, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,964, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,275.

YDT ortalamaları ise Almanca testinde 39,393, Arapça testinde 27,939, Fransızca testinde 46,334, İngilizce testinde 35,638, Rusça testinde 52,332.

TYT Türkçe ve sosyal bilimlerde kadın adaylar başarılı

TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek; temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek.

AYT'deki 11 alt testten 6'sında erkek adayların ortalaması, 5'inde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek.

YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizce'de erkek adayların ortalaması daha yüksek.

"Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil"

Büyük bir sabır ve gayret göstererek başarı sağlayan adayları tebrik eden ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları söyledi:

"Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil, şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar ve ülkemize faydalı vazifelerde görev alacaklar. Onlar ülkemizin geleceği, umudumuz."