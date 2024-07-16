Az Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.07.2024 10:41

Altun: Hedefleri Erdoğan'sız bir Türkiye yaratmaktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin hedefinin Erdoğan'sız bir Türkiye yaratmak olduğunun altını çizdi. 15 Temmuz'u bir işgal girişimi olarak tanımlayan Altun, kalkışmanın dünya tarihinde eşi görülmemiş bir ihanet olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, özel yayında TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sorularına cevap verdi.

15 temmuz darbe girişiminin hedeflerini anlatan Altun, bunun tarihte görülmemiş bir ihanet olduğuna dikkati çekti.

Hedef Erdoğan'sız bir Türkiye yaratmaktı. Bu ülkenin istiklaline, bu ülkenin istikbaline, bu ülkenin bekasına yönelik bir saldırı idi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Altun, "Bir taraftan bir darbe teşebbüsü, bir taraftan bir terör eylemi, bir taraftan bir terör örgütü eliyle gerçekleştirilen bir darbe teşebbüsü. Ama bir taraftan esas itibarı ile bir işgal girişimi. Milletimizin hamdolsun dirayeti ile sayın Cumhurbaşkanımızın yien ferasetli liderliği ile bertaraf edilmiş bir darbe girişimi, bir işgal girişimi." dedi.

"Diplomatik gayretlerimizi, hukuki gayretlerimizi sürdürüyoruz"

Batının çifte standardına dikkati çeken Altun, FETÖ'yü himaye eden ülkeleri uyardı.

Altun, şunları söyledi:

"Burada şu çağrıyı çok açık net bir şekilde ifade ediyoruz. Diyoruz ki 'bu sinsi örgüt döner sizi de vurur. Eğer siz bu sinsi örgütle işbirliği yaparsanız bunun bedelini sizin halkınız öder.' Diyoruz ki 'bu terörist elebaşı olmak üzere bütün üyelerini Türkiye'ye teslim edin.' Bunun için de diplomatik gayretlerimizi, hukuki gayretlerimizi sürdürüyoruz."

"Bu yapı gayri meşru bir espiyonaj şebekesidir"

FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Altun, bu hain terör örgütüyle hangi kılığa girerse girsin mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Altun, "Bu yapı nihayetinde gayri meşru enformal, bir espiyonaj şebekesidir. Uşaklık ettiği yabancı devletlere istihbarat satarak ayakta duran bir yapıdır. Yaptıkları şey ise yalan imal etmek, dezenformasyon imal etmek başka bir şey değildir." dedi.

"Milletimizin bu büyük zaferini nesilden nesile aktarmak için çalışacağız"

İletişim Başkanlığı'nın hem ihaneti hem de büyük zaferi yaptığı çalışmalarla unutturmayacağının altını çizen Altun, şöyle devam etti:

"FETÖ'yü en doğru şekliyle ne denli hain bir terör örgütü olduğunu açıklıkla anlatmaya gayret sarf ediyoruz. Bunun için uğraşıyoruz gerçekten başından itibaren. Bizim de gayretimiz ne bu ihaneti ne de bu büyük zaferi unutturmamak. Biz milletimizin bu büyük zaferini nesilden nesile aktarmak için çalışacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği kıymetli bir vazife."

ETİKETLER
15 Temmuz Darbe Girişimi Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Sahte alkol üretimi yapan 50 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:30
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
11:27
YKS tercih süreci için 'ebeveyn kılavuzu' hazırlandı
11:11
İtalya'daki Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor
11:16
17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
11:09
Fransa'da, sol ittifakın aynı başbakan adayı üzerinde anlaşamaması Macron'un elini güçlendiriyor
10:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
82 yaşındaki Alzheimer hastasını evinden spora olan sevgisi çıkarıyor
82 yaşındaki Alzheimer hastasını evinden spora olan sevgisi çıkarıyor
FOTO FOKUS
Gazze Hiroşima'dan beter halde
Gazze Hiroşima'dan beter halde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ