Emine Erdoğan: Birliğimiz, dirliğimiz baki olsun

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

"15 Temmuz'da olduğu gibi millet olarak yürek yüreğe, gönül gönüle verdikçe hiçbir güç milli irade karşısında duramaz. Birliğimiz, dirliğimiz baki olsun." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, paylaşımında, anma programından görüntülerin de bulunduğu videoya yer verdi.