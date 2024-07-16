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Gündem
AA 16.07.2024 10:49

Emine Erdoğan: Birliğimiz, dirliğimiz baki olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz'da olduğu gibi millet olarak yürek yüreğe, gönül gönüle verdikçe hiçbir güç milli irade karşısında duramaz. Birliğimiz, dirliğimiz baki olsun" dedi.

Emine Erdoğan: Birliğimiz, dirliğimiz baki olsun
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

"15 Temmuz'da olduğu gibi millet olarak yürek yüreğe, gönül gönüle verdikçe hiçbir güç milli irade karşısında duramaz. Birliğimiz, dirliğimiz baki olsun." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, paylaşımında, anma programından görüntülerin de bulunduğu videoya yer verdi.

 

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