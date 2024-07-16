Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

"15 Temmuz’un unutturulmasına da birilerinin istismar aracı haline gelmesine de müsaade etmeyeceğiz. Her 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde 85 milyon el ele, yürek yüreğe vererek hem kahraman şehitlerimizi yâd edeceğiz hem de bu önemli günü hakkıyla idrak edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, paylaşımında, anma programından görüntülerin de bulunduğu videoya yer verdi.