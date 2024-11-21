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TRT Haber 21.11.2024 19:00

Yılmaz: UCM'nin Netanyahu için tutuklama kararı insanlık için dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında aldığı tutuklama kararı, adalet ve insanlık için çok önemli bir dönüm noktası olmuştur" açıklamasını yaptı.

Yılmaz: UCM'nin Netanyahu için tutuklama kararı insanlık için dönüm noktası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de savaş suçu ı̇şledikleri gerekçesiyle katil Binyamin Netanyahu ve eli kanlı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, kararın adalet ve insanlık için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Filistin’de yaşanan insanlık ve savaş suçlarının son bulması ve adaletin tecelli etmesi için bu kararın yalnızca önemli bir başlangıç olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu ve çetesinin hukuk önünde hesap vereceği günler yakın" 

Soykırım ve savaş suçları işleyen Netanyahu ve çetesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin yakın olduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çabaya katkı sunmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplumu, bu kararı destekleyerek insan hakları ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergilemeye davet ediyoruz.

Filistin halkının haklı ve meşru özgürlük mücadelesini sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğiz."

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Cevdet Yılmaz İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
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