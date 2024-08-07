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TRT Haber 07.08.2024 18:57

Yılmaz: Türkiye'nin hazırladığı dosya İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusuyla ilgili, "Ülkemizin hazırladığı kapsamlı dosya, hukukun üstünlüğü ve İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir. Atılan bu adımın diğer ülke yönetimlerine de örnek olmasını umuyoruz" dedi.

Yılmaz: Türkiye'nin hazırladığı dosya İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak için bugün başvuru yaptığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin hazırladığı kapsamlı dosya, hukukun üstünlüğü ve İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir. Atılan bu adımın diğer ülke yönetimlerine de örnek olmasını umuyoruz.

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İnsani değerlere, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güven, bu sürecin nasıl yürüyeceği ile yakından ilgilidir.

7 Ekim’den bu yana 40 bin masum Filistinliyi katleden soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin hak ettikleri cezaları alana kadar bu davanın takipçisi olacağız. 1967 sınırları içerisinde, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız bir Filistin devleti oluşana ve mazlum Filistin halkı özgür olana dek bu desteğimizi sürdüreceğiz."

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