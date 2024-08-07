Çelik: Türkiye'nin başvurusu insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin, UAD'deki, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyasını sunmasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, "Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir. Çağdaş nazilerin vahşetlerine karşı insanlık adına atılmış güçlü bir adımdır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin insanlığa karşı işlediği suçların, insani değerler adına mahkum edilmesi için çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Gazze davasına müdahillik beyanını sundu

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi ve TBMM Milletvekillerinden oluşan heyet, Türkiye’nin müdahillik beyanını bugün Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Yazmanlığına iletti.

Büyükelçi Selçuk Ünal ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’dan oluşan heyet, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına Türkiye’nin müdahillik bildirimini teslim etti.

Türkiye böylece Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya’nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke oldu.