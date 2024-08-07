Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Hukuk, İsrail'in hesap vermesini sağlayacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olması ile ilgili açıklama yaptı.ayacaktır.

Açıklamada, Günay Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail'in 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı nezdinde yapılan başvurunun sürecin başından itibaren takip edildiği belirtildi.

Müdahillik imkanlarına yönelik titizlikle gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında Türkiye'nin davaya müdahil olma kararının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından 1 Mayıs'ta açıklandığı hatırlatıldı.

Bu süreçte Bakanlığın eşgüdümünde ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ve katılımlarıyla yürütülen kapsamlı hukuki çalışma sonrasında başvuruya ilişkin Müdahillik Beyanı'nın, UAD Statüsü’nün 63. maddesi kapsamında Soykırım Sözleşmesi’ne taraf ülke olarak, 7 Ağustos 2024 tarihinde Divan’a sunulduğu kaydedildi.

Müdahillik kararının, Türkiye'nin Filistin konusunun hukuk ve adalet çerçevesinde çözümüne atfettiği önemlin yansıması olduğunun altı çizilen açıklamada, insanlık vicdanı ve uluslararası hukukun İsrailli yetkililerin hesap vermesini sağlayacağı vurgulandı.