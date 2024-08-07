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Gündem
TRT Haber 07.08.2024 16:25

Kurtulmuş: Türkiye'nin başvurusu Filistin davasının geleceği için tarihi bir adım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, Filistin davasının geleceği açısından somut ve tarihi bir adım olmuştur" açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş: Türkiye'nin başvurusu Filistin davasının geleceği için tarihi bir adım
[Fotoğraf: Arşiv AA]

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na sundu.

Türkiye Gazze için Lahey'de: Müdahillik beyanı sunuldu
Türkiye Gazze için Lahey'de: Müdahillik beyanı sunuldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkiye'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil olmak üzere TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan'dan oluşan heyetimiz başvurusunu yapmıştır."

"Özgür Filistin devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz"

Numan Kurtulmuş, Filistin davasının geleceği ve soykırımcı Netenyahu'nun en ağır cezayı alması için çalışmaların devam edeceğine vurgu yaptı:

"Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, Filistin davasının geleceği açısından somut ve tarihi bir adım olmuştur.

İsrail'in, soykırım suçu için uluslararası mahkemelerde yargılanması, Netanyahu ve çetesinin işlediği suçlar karşısında hak ettiği en ağır cezayı alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Millî davamız olarak gördüğümüz Filistin davasını her platformda savunmaya, başkenti Kudüs olan özgür Filistin devleti kurulana kadar tüm insanlık cephesiyle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

 

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