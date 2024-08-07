Kılıç: İsrail hükümetinin mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları kullanacağız

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin, UAD'deki, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyasını sunmasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin İsrail'in UAD'de soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil olmak için başvurduğunu belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümetinin dünyanın gözleri önünde işlediği amansız soykırım sebebiyle yapmış olduğumuz başvuru, her şeyden önce insani vicdanımız gereğidir. Netanyahu hükümetine karşı attığımız bu adım, uluslararası desteğin artması içinde önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tarihi utancın sona ermesi ve İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları sebebiyle mahkum edilmesi için bütün hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız."

Türkiye, Gazze davasına müdahillik beyanını sundu

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi ve TBMM Milletvekillerinden oluşan heyet, Türkiye’nin müdahillik beyanını bugün Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Yazmanlığına iletti.

Büyükelçi Selçuk Ünal ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’dan oluşan heyet, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına Türkiye’nin müdahillik bildirimini teslim etti.

Türkiye böylece Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya’nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke oldu.