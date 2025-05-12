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TRT Haber 12.05.2025 12:23

Yılmaz Tunç: Terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız" açıklamasını yaptı.

Yılmaz Tunç: Terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız." dedi.

“Terörsüz Türkiye” hedefi 

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğine ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli duruşuna vurgu yaptı:

"Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladımızın canı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruşu, Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır."

Terörle mücadelede canlarını feda eden tüm kahraman şehitleri rahmetle ve minnetle yad eden Bakan Tunç, "Gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum.

Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, Hukuk Devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir." dedi.

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Adalet Bakanlığı PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Yılmaz Tunç Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
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