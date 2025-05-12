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Gündem
TRT Haber 12.05.2025 12:03

DMM, "Özerk ve federal bir yönetim sağlanacağı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddiasını yalanladı.

DMM, "Özerk ve federal bir yönetim sağlanacağı" iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, “Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” iddiasının dezenformasyon olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Türkiye’nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." 

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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