AK Parti'den terör örgütü PKK'nın fesih kararına değerlendirme

8 aydır devam eden Terörsüz Türkiye süreci başarıyla sonuca ulaştı. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu.

Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtulmanın eşiğine geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı:

"Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir.

Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz."

Hayati Yazıcı: 'Terörsüz Türkiye' sürecine sahip çıkmak hepimizin görevi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ülkenin geleceği için ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefinde bugün önemli bir eşiğin geride bırakıldığını belirtti.

Ülke ve millet için yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı, uzun yıllardır terör, kaos, çatışma, şiddet ve istikrarsızlık sarmalında ülkemizin ayağına pranga olan terörün bitirilmesi noktasında çok kıymetlidir. Bugün açıklanan terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı, milletimizin yıllarca özlemini çektiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hayata geçirilmesinde önemli bir dönemeç noktasıdır."

"Süreci sekteye uğratmak isteyen hiçbir anlayışa müsaade etmeyeceğiz"

Cumhur İttifakı olarak terörü tamamen ortadan kaldırmak, gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmak ve huzuru ülkede kalıcı hale getirmek için çok güçlü bir iradeye sahip olduklarının altını çizen Yazıcı, şu görüşleri paylaştı:

"Milletimizin sırtından bu yükü atmak için devlet-millet kaynaşmasıyla el ele, omuz omuza çalışacağız. Bu topraklarda büyük bir medeniyet inşa eden bu milletin barış ve huzur içinde yaşayabileceğini tüm dünyaya göstermeliyiz. Artık enerjimizi, kaynaklarımızı ülkemizin kalkınması ve kardeşliğimizi güçlendirmek için harcamalıyız. Huzur ve barış ortamını kalıcı hale getirecek her adımın arkasında durmak, devlet-millet kaynaşmasıyla 'Terörsüz Türkiye' sürecine sahip çıkmak hepimizin görevidir. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesi en büyük temennimiz. Bu süreci sekteye uğratmak isteyen hiçbir anlayışa asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz tüm birimleriyle süreci titizlikle takip edecektir. Bu karar, yalnızca ülkemiz için değil aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi adına da hayati önemdedir."

Ahmet Büyükgümüş: Milletimizin birliği ve kardeşliği için kritik bir dönüm noktasındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin paylaşım yaptı.

Alınan kararla Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarihi bir eşiğin daha geçildiğini belirten Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla sürdürülen, devletin gücü ve milletin sarsılmaz iradesiyle yürütülen söz konusu mücadelenin yeni bir evreye ulaştığına dikkati çekti.

"Milletimizin birliği ve kardeşliği için kritik bir dönüm noktasındayız. Bu mücadelenin asıl sahibi aziz milletimizin her ferdine şükran borçluyuz." açıklamasında bulunan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve milletimizin duasıyla geldiğimiz bu noktadan sonra devletimizi daha da güçlendirerek, milletimizin huzur ve refahını artırarak yolumuza devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, artık daha somut ve daha yakın bir ufuk olarak önümüzde duracaktır. Hedefimiz, sadece silahların bırakılması değil, terörü besleyen tüm yapılarla birlikte zihniyetin de tarih önünde yok olmasıdır."