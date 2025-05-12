Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.05.2025 11:34

Türkiye Kupası finalinde Cihan Aydın düdük çalacak

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Kupası finalinde Cihan Aydın düdük çalacak

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.

Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak."

ETİKETLER
Galatasaray Son Dakika Trabzonspor Türkiye Kupası TFF
Sıradaki Haber
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın fesih kararına değerlendirme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Fahrettin Altun'dan terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesine ilişkin açıklama
12:08
DMM, "Özerk ve federal bir yönetim sağlanacağı" iddiasını yalanladı
11:54
Tarım sektörü gençler için cazip hale getiriliyor
12:13
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 Filistinli hayatını kaybetti
11:51
Özel gereksinimli öğrencilerin aileleri için eğitim seti
11:49
Boğaz'dan üç ayda 9 bin 351 gemi geçti
Gaziantep esnafı Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşıyor
Gaziantep esnafı Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşıyor
FOTO FOKUS
Gazzeli kız: Biz her gün ölüyoruz
Gazzeli kız: Biz her gün ölüyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ