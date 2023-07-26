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Gündem
AA 26.07.2023 21:29

Yılmaz: Nefret suçlarına karşı uluslararası hukuk nezdinde ortak bir mücadele zemini oluşturmalıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesini olumlu bir gelişme olarak gördüklerini belirtti.

Yılmaz: Nefret suçlarına karşı uluslararası hukuk nezdinde ortak bir mücadele zemini oluşturmalıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan sistematik saldırıların tekrar ediliyor olmasının, İslam düşmanlarının din ve vicdan hürriyetine tahammülsüzlüğünün en açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye, BM’nin kutsal kitaplara şiddeti kınayan tasarısının kabul edilmesinden memnun
Türkiye, BM’nin kutsal kitaplara şiddeti kınayan tasarısının kabul edilmesinden memnun

Bu durumun sadece Müslümanlar açısından değil, Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da büyük bir tehdit olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, Avrupa Birliği'nin geleceğini şekillendirmemelidir. Hangi dine mensup olursak olalım insanlık olarak nefret suçlarına karşı birlik olabilmeli ve işlenen bu tip nefret suçlarına karşı uluslararası hukuk nezdinde ortak bir mücadele zemini oluşturmalıyız. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz."

BM: Kutsal kitaplara yönelik şiddet uluslararası hukukun ihlali sayılacak
BM: Kutsal kitaplara yönelik şiddet uluslararası hukukun ihlali sayılacak

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