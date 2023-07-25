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Dünya
AA 25.07.2023 21:06

BM: Kutsal kitaplara yönelik şiddet uluslararası hukukun ihlali sayılacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

BM: Kutsal kitaplara yönelik şiddet uluslararası hukukun ihlali sayılacak

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