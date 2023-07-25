Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.07.2023 19:30

Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü
[Fotograf: İHA]

Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, CL-215 tipi uçağın bugün saat 14.52'de yangına havadan yapılan mücadele sırasında Platanistos bölgesinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 34 yaşındaki pilot Hristos Mulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Kaza nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla, Yunan Silahlı Kuvvetlerinde 27 Temmuz'a kadar üç günlük yas ilan edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yarınki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretini erteledi.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
Eski ABD Başkanı Obama'nın aşçısı, kürek sörfü yaparken öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:11
Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde yangın: 14 kişi dumandan etkilendi
20:10
Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutsal mekanların tarihi statükosuna yönelik eylemleri kabul edemeyiz
19:30
Eski ABD Başkanı Obama'nın aşçısı, kürek sörfü yaparken öldü
19:26
Bir kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma talebini geri çekti
19:13
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor
Antakya'daki orman yangını kontrol altında
Antakya'daki orman yangını kontrol altında
FOTO FOKUS
ABD: Rus uçağı ABD İHA'sını 'chaff fişeği' bırakarak taciz etti
ABD: Rus uçağı ABD İHA'sını 'chaff fişeği' bırakarak taciz etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ