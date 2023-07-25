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Dünya
AA 25.07.2023 19:22

Bir kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma talebini geri çekti

İsveç'in başkenti Stockholm'de İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin isteyen kişi, talebini geri çektiğini duyurdu.

Bir kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma talebini geri çekti
[Fotoğraf: Arşiv]

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten izin isteyen 31 yaşındaki kişi, bu talebinden vazgeçti.

SVT'ye açıklamada bulunan söz konusu kişi, "Böyle bir eylem için polise izin başvurusunda bulunduğuma pişman oldum. İslam'a saygı duymalıyım ve tüm İranlılardan özür dilerim" dedi.

Bu arada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına bir haftadır sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan hükümet adına Dışişleri Bakanı Tobias Billström yazılı bir açıklama yayımladı.

Billström, "Hükümetin ilk önceliği içeride ve dışarıda İsveç vatandaşlarının güvenliğidir. Bu konularla ilgili yaptığımız çalışmaları yakında Mecliste anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, 8 Temmuz'da Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkede Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini durdurmak için yasa değişikliği yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmişti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

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