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Dünya
AA 25.07.2023 17:30

ABD: Rus uçağı ABD İHA'sını 'chaff fişeği' bırakarak taciz etti

ABD ordusu, bir Rus savaş uçağının, Suriye üzerinde uçan bir ABD insansız hava aracının (İHA) yakınlarında chaff fişeği bırakarak tacizde bulunduğu ve olay esnasında İHA'nın pervanesinin hasar aldığını açıkladı.

ABD'nin Orta Doğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, 23 Temmuz'da ABD ve Rusya'nın Suriye üzerinde bir kez daha karşı karşıya geldiğini açıkladı.

ABD'ye ait MQ-9 askeri İHA'sının Suriye üzerinde uçuş yaptığı esnasında bir Rus Su-35 savaş uçağının, İHA'nın tam üzerine geldiğini belirten Grynkewich, daha sonra Rus uçağının radarları ve de özellikle radar güdümlü füzeleri aldatmak için kullanılan kaçınma sistemi olan "chaff fişeği" bıraktığını aktardı.

Rus pilotlar ABD’ye ait SİHA'nın görüşünü engellemek için fişekler fırlattı
Rus pilotlar ABD’ye ait SİHA'nın görüşünü engellemek için fişekler fırlattı

Olayda MQ-9'un pervanesinin fişeğin isabet etmesi sonucu hasar aldığını belirten Grynkewich, "Suriye'deki Rus güçlerini, bir an önce bu pervasız, sebepsiz ve profesyonellik dışı eylemlerini sonlandırmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Fişek, pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

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ABD: Rus uçağı ABD İHA'sını 'chaff fişeği' bırakarak taciz etti
ABD: Rus uçağı ABD İHA'sını 'chaff fişeği' bırakarak taciz etti
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