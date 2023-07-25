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Dünya
AA 25.07.2023 16:55

Fransa'da son teknik kontrolü yapılmadığı anlaşılan yolcu uçağı havadayken geri döndü

Fransa'da, Paris-Palermo uçuşu için havalanan yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra son teknik kontrolünün unutulduğu anlaşılınca yeniden Paris'e indi.

Fransa'da son teknik kontrolü yapılmadığı anlaşılan yolcu uçağı havadayken geri döndü

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Paris-Palermo uçuşlarını gerçekleştirecek EasyJet Havayolları'na bağlı yolcu uçağı, teknik kontrolü yapılmadan havalandı.

Havalandıktan birkaç dakika sonra son kontrollerinin unutulduğu anlaşılan uçak, 180 yolcusuyla birlikte Paris'teki havalimanına acil iniş yaptı.

Uçağın pilotu, yolcuları, teknik kontrol ihmali nedeniyle yeniden Charles-de-Gaulle Havalima'nına ineceklerini yaptığı anonsla bilgilendirdi.

Pilot, böylesi bir durumun nadiren yaşandığını belirterek ihmal nedeniyle yolculardan özür diledi.

Havayolu firması olayı doğrularken yolcular, yaklaşık 3 buçuk saat sonra başka bir uçakla Palermo'ya gitti.

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