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Dünya
AA 25.07.2023 16:26

Hindistan'da şiddetli yağış sebebiyle 3 günlük 'kırmızı alarm' verildi

Hindistan Meteoroloji Birimi, Telangana eyaletindeki şiddetli yağışlar sebebiyle eyaletin doğusunda 28 Temmuz'a kadar "kırmızı alarm" verildiğini duyurdu.

Hindistan'da şiddetli yağış sebebiyle 3 günlük 'kırmızı alarm' verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hindistan Meteoroloji Birimi, ülkenin güneyindeki Telangana eyaletinde üç gün boyunca aralıksız şiddetli yağışlar beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, eyaletin doğusundaki bölgelerde 28 Temmuz'a kadar "kırmızı alarm" verildiği belirtildi.

Önlem olarak Telangana eyaletindeki ilkokul, ortaokul ve liselerin ders saatlerinde geçici değişiklikler yapıldı.

Eyaletin geri kalan bölgelerinde de yağışlar sebebiyle "turuncu alarm" verildi.

IMD'nin dört seviyeli uyarı sisteminde "yeşil" olağan, "sarı" dikkat, "turuncu" tetikte ol, "kırmızı alarm" ise harekete geç anlamına geliyor.

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