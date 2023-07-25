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Dünya
AA 25.07.2023 16:22

Cezayir orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, ülkenin kuzeyinde yer alan 8 kentteki 15 noktada orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Cezayir orman yangınlarıyla mücadele ediyor
[Fotograf: İHA]

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in kuzeyindeki Skikda, Cicıl (Jijel), Bicaya (Bejaia), Tebse, Setif, Tarık, Buveyra (Bouira) ve Medea kentlerinde 15 farklı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Cezayir İçişleri Bakanlığı dün 11 kentteki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 34’e yükseldiğini duyurmuştu. Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği vurgulanmıştı.

Yangınlara ilişkin soruşturma başlatıldı

Bicaya ve Cicıl savcılıkları, ülkenin çeşitli kentlerinde 34 kişinin ölümüne yol açan orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Cezayir'in kuzey kentlerinde 23 Temmuz Pazar günü başlayan orman yangınlarıyla mücadele, 48 dereceyi geçen sıcak hava dalgası ve sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.

Meteoroloji Kurumu dün sıcak hava dalgasına ilişkin alarm seviyesini turuncudan kırmızıya yükseltmişti.

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