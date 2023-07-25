Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.07.2023 15:15

Fitch'ten İngiltere'ye borçlanma uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borçlanma maliyetinin İngiltere'ye ait olduğunu açıkladı.

Fitch'ten İngiltere'ye borçlanma uyarısı
[Fotograf: AA]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, 2020 yılına kıyasla gelişmiş ekonomilerin borçlarının toplam faizinin yüzde 47, gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 40 artış kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğilim verisi gösteriyor ki düşük enflasyon dönemi sona erdi. En azından gelişmiş ekonomiler için ciddi oranda düşük faizle borçlanma dönemi sona erdi." denildi.

En yüksek borç faizi ödemesinin İngiltere'ye ait 

İngiltere'de yükselen enflasyonun borçlanma maliyetlerinin de artmasına neden olduğu aktarılan açıklamada, gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesinin İngiltere'ye ait olduğu duyuruldu.

Açıklamada, Mayıs 2023 itibarıyla İngiltere'nin 12 aylık borç faizi ödemesinin 117 milyar sterline ulaştığı, bunun Eylül 2021'deki 12 aylık borç faizi ödemesine kıyasla yaklaşık 2 kat daha yüksek olduğu bilgisi verildi.

2023'ün tamamında İngiltere'nin toplam borç faizi ödemesinin yaklaşık 110 milyar sterlin seviyesinde olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, bu borç faizi hacminin İngiliz hükümetinin yıllık toplam gelirinin yüzde 10,4'üne denk geldiği, bunun da gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek oranı temsil ettiği kaydedildi.

İngiltere Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR), 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yüksek faiz oranlarına bağlı olarak borçluluğun artmasıyla kamu borcunun 50 yılda GSYH'nin yüzde 300'üne ulaşabileceğini açıklamıştı.

İngiltere'de net devlet borcu, mayısta GSYH'nin yüzde 100,1'ine ulaşmış ve Mart 1961'den bu yana ilk kez GSYH'nin yüzde 100'ünü aşmıştı.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Almanya’da iş dünyası güven endeksi temmuzda geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor
15:43
Yabani kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü
15:40
Bu otobüste siyaset ve futbol konuşmak yasak
16:02
Yeterli çoğunluk sağlandı, TBMM Genel Kurulu toplanıyor
15:57
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
15:24
İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını
Avusturya'nın hava sporları merkezi: Kössen
Avusturya'nın hava sporları merkezi: Kössen
FOTO FOKUS
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ